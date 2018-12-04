مجموعة جيفنشي لما قبل خريف 2019.. أسطورة إغريقية قديمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت المصممة المبدعة كليروايت كيلر مجموعة جيفنشي لما قبل خريف 2019، التي استكشفت خلالها الأسطورة الإغريقية إيكاروس لفهم هذا العالم سريع التغير.

وفي حديثها عن مصدر إلهام مجموعة ما قبل خريف 2019 قالت المصممة: "إنه لأمر مدهش مدى ديناميكية المجتمع حاليا، وكيف تسير الأحداث العالمية بسرعة كبيرة وتتغير البيئة التي أنت فيها بوتيرة خاطفة".

ولجأت كلير إلى كتاب "قوة الأسطورة" لجوزيف كمبل كمصدر إلهام، وهو كتاب يتناول الأسطورة اليونانية لإيكاروس الذي أدت غطرسته إلى زواله.

وانجذبت المصممة إلى رمزية الأسطورة وقارنتها بالعصر الحالي، حيث يمكن بسهولة أن تندلع حرب نووية فتمحي آثار حضارات متقدمة أو مدى تأثير مقاطعة المستهلك الصيني على سمعة علامة شهيرة.

وأعربت كلير عن إعجابها أيضًا بالرسومات التي تضمنها الكتاب، والتي استلهمت منها إطلالات النساء والرجال، إذ جاءت على شكل طبعات مرسومة باليد ولمسات باللون الأصفر الشمسي والأحمر الناري.

وصممت خزانة الملابس النسائية حول صورتين ظليتين: طويلة ومنسدلة على شكل معاطف هندسية بأكتاف أنيقة، وسترات بوليرو بأكمام مقوسة متشابهة، وفساتين مسائية أحادية اللون، وواسعة وجريئة كمعاطف الشرنقة ومعاطف الفرو الصناعي إلى جانب معاطف الترانش الجلدية على غرار الثمانينيات.

وجاءت التشكيلة غنية بالتفاصيل اليدوية، من الخياطة المتراصة في الجزء الأمامي من قميص فستان من جلد الخروف الأسود إلى آلاف من ريش النعام التي غطت قميصا بلا أكمام، وهو إيماءة إلى توسعها في صناعة الأزياء منذ عرضها مجموعتها الأولى للأزياء الراقية في يناير وتصميم فستان زفاف ميغان ماركل.

وذكرت أن ملابس السهرة تولد استجابة "استثنائية" في المتجر، وأضافت: "لقد كنا نبيع باستمرار الأزياء المسائية، لذا لم أعد أخاف من إضافة المزيد من القطع الفاخرة في مجموعات الملابس الجاهزة".

ولا شك في أن تحولها نحو مجموعات مواضيعية يرتبط بشعبية منصة الإنستغرام، لكنها قالت إن رواية مجموعات قصصية لا تخلو من المخاطر.