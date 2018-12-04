نانسي عجرم في حضن ابنتيها بالهالوين.. ونادين الراسي محرومة من طفليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم برفقة ابنتيها إيلا وميلا بالهالوين، عن طريق اختيار أزياء تنكرية.

ونشرت عجرم صورة مع ابنتيها عبر حسابها على إنستغرام مرتديات الإطلالة نفسها ووضعن على وجوههن أقنعة تنكرية على شكل قطة، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "عيد هالوين سعيد".

يذكر أن علامات الحمل ازدادت وضوحًا على بطن نانسي لتقدمها في شهور حملها بطفلتها الثالثة التي لم تستقر بعد على اسمها، وطالبت مُتابعيها منذ أيام بمساعدتها في اختيار الاسم.

أما الفنانة اللبنانية نادين الراسي فلم تتمكن من الاحتفال بالهالوين للمرة الأولى مع أطفالها، فنشرت صورة عبر إنستغرام وعلقت عليها: "العيد هذا العام ليس له طعم... هذه هي المرة الأولى التي لا احتفل فيها بهذا اليوم معكم.. ولكن أعتقد أن الأيام الأفضل قادمة، تذكرا أن والدتكما تحبكما كثيرا، وإن شاء الله سنكون سويا قريبا".

يُشار إلى أن الفنانة اللبنانية نادين الراسي تعيش فترة عصيبة بعد قيام طليقها جيسكار أبي نادر بأخذ ابنيها مارسيل وكارل بعد حُكم قانوني يسمح له باحتضان الأولاد.

وكانت الراسي اختفت قبل فترة بسبب اعتدائها بالضرب على طليقها عند محاولته أخذ ابنيها، ثم عادت وظهرت على إنستغرام، ومن الواضح أنها تُعاني بسبب حرمانها من ولديها، ويظهر ذلك جليا من خلال منشوراتها الأخيرة، التي تستذكر فيها ولديها باستمرار، وتُطالب بقضاء عادل يعيدهما إلى حضنها.