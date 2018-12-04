خطوات بسيطة.. احمي نفسك من خطر الأزمة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق لم تعد أمراض القلب والأوعية الدموية التي تؤدي في النهاية إلى الإصابة بالأزمة القلبية تفرق بين كبير وصغير، فهي من أكبر أكبر أسباب الوفيات المبكرة.. لذلك يجب أن نتعلم كيف نحمي أنفسنا جيدا من مخاطر الإصابة بها. لمزيد من القراءة يمكنك متابعة موقع الكونسلتو.

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