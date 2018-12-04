كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 02:06 مساءً - المشدد 3 سنوات لجزار وأبنائه الثلاثة بتهمة قتل موظف

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد على، جزارًا وأولاده الثلاثة، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم بقتل موظف إثر مشاجرة بينهم بالدرب الأحمر.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين "سعيد. م" وأولاده الثلاثة، للمحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهم تهمة ضرب المجنى عليه "محمد. ق"، بأن سددوا له ضربات عدة بأنحاء متفرقة من جسده، مستخدمين أسلحة بيضاء، فأحدثوا إصاباته.

وكشف أمر الإحالة أن شهادة رئيس تحقيقات قسم شرطة الدرب الأحمر جاء بها أنه حال مباشرة عمله بديوان القسم حضر المجنى عليه "محمد. ق" غارقا بدمائه وأبلغه باعتداء المتهم الأول عليه بإحداث إصابته، وتعذر سؤاله لسوء حالته الصحية، وفى أثناء ذلك، حضر المتهم الأول وبادل المجنى عليه الاتهام، وبعد تحويله إلى المستشفى، لفظ أنفاسه الأخيرة.