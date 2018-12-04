كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 02:06 مساءً - طرح أفيش فيلم Captin Marvel

طرحت الشركة المنتجة لفيلم Captin Marvel الأفيش الدعائي له؛ تمهيدا لعرضه في 8 مارس 2019 بدور العرض حول العالم.

والفيلم من بطولة برى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، وصامويل ل. جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلى مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروى توماس.

فيلم Captain Marvel تدور قصته حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون؛ عندما تم اكتشاف أن كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.

