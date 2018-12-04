كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 02:06 مساءً - عازف الساكسفون العالمي خافيير جيروتو يصل القاهرة غدا

يصل عازف الساكسفون والكلارنيت الأرجنتينى خافيير جيروتو، إلى القاهرة، غدا الأربعاء؛ استعدادا لإحياء حفل ضخم، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، يوم الخميس وذلك بالتعاون مع سفارة الأرجنتين بالقاهرة والمعهد الثقافى الإيطالى.

ويتضمن البرنامج مزيجا من أشهر أعمال موسيقى أمريكا اللاتينية والتانجو والجاز والتراثية الأرجنتينية الى جانب مختارات من مؤلفاته الخاصة.

يذكر أن خافيير جيروتو ولد في الأرجنتين عام 1965، بدأ العزف على آلة الكلارنيت فى سن مبكرة تلاه الساكسفون ثم التحق بالكونسرفتوار، درس التأليف والتوزيع الموسيقى، انتقل للإقامة فى إيطاليا وهو فى الخامسة والعشرين من عمره.

وقام بالعزف مع العديد من الفرق بعضها من تأسيسه منها فيرتينتى، جاز 440، جام، ورباعى انزو بيسشونى، قام بجولات فنية ناجحة فى مختلف الدول منها الأرجنتين، إيطاليا، هولندا، اليابان، فرنسا، إسبانيا، سويسرا، النمسا وألمانيا، ونال العديد من الجوائز الهامة بعد مشاركته فى الكثير من المهرجانات العالمية.