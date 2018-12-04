كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 02:06 مساءً - محمد هنيدى يستعد لإنهاء بروفات "3 أيام في الساحل"







قارب الفنان محمد هنيدى على الانتهاء من البروفات النهائية لمسرحيته الجديدة "3 أيام في الساحل" والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة. ويجسد محمد هنيدي بالمسرحية، شخصية امرأة عجوز تدعى "حمامة هانم هاشتاج"، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، ومن إخراج مجدي الهواري. وتدور فكرة المسرحية حول مجموعة شخصيات يعيشون في فيلا واحدة، تحدث مواقف كوميدية مع جيرانهم. ويشارك في بطولة المسرحية، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، والمطربة الشعبية بوسي.

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