كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 02:06 مساءً - النجمة التونسية صوفيا صادق تحيي حفل ختام مهرجان الإسكندرية للأغنية

تحيي النجمة التونسية صوفيا صادق، حفل ختام فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، فى دورته الـ15 برئاسة المهندس عوف همام، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، يوم الجمعة، الموافق 21 ديسمبر الجاري.

وفي سياق متصل، تكرم إدارة المهرجان خلال الحفل "صوفيا" باعتبارها من أكثر الشخصيات التى أثرت عالم الموسيقى بالأعمال الراقية على مدار مشوارها الفني.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساء، وتشارك فيه الفرقة المصرية "سينترا" بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.

يذكر أن فعاليات المهرجان، تنطلق يوم السبت الموافق 15 ديسمبر الجاري، وتحييه النجمة أصالة على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، برعاية وحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.