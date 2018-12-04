كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 02:06 مساءً - أسباب تفوق مصر في الإسكواش أهم فقرات جمال عنايت "القاهرة اليوم"







معتز عوض يناقش الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج القاهرة اليوم ، في تمام الساعة التاسعة والنصف لماذا تفوقت مصر فى لعبة الاسكواش مع عاصم خليفة رئيس االتحاد المصري الاسكواش وفي فقرة أخرى تستعرض الاعلامية بثينة توكل قيام زوج بالتبرع لزوجته ب 60 % من للزوجين من كبده في عيد الحب. ويستضيف القاهرة اليوم الكاتبة رحاب هاني للحديث عن كتاب -فقرة كتاب" " كتاب عنبر الحواديت. وفي ختام فقرات القاهرة اليوم يحل السيناريست مصطفى محرم في لقاء خاص مع جمال عنايت. يذكر أن برنامج القاهرة اليوم ، من تقديم كلا من الإعلامي جمال عنايت وبثينة توكل، وادوارد، ونانسي مجدي، وإشراف فهيمة احمد واخراج محمد عاطف

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