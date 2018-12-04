كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 02:06 مساءً - حبس عصابة الحفر والتنقيب عن الآثار بالمنطقة الأثرية بسقارة
أمر المستشار أحمد يسري رئيس نيابة البدرشين بحبس 5 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التنقيب عن الآثار في المنطقة الاثرية.
وكشفت التحقيقات أن خدمات تأمين المنطقة الأثرية بسقارة خلال القيام بعمل دوريات لملاحظة الحالة الأمنية شاهدوا بعض الأشخاص خلال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنطقة، والذين فروا هاربين فور مشاهدة القوات، وتم العثور على حفرة بأبعاد (1× 2م وعمق 4م تقريبًا).
نجحت تحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ومباحث سقارة في تحديد هوية المتهمين، وتبين انهم تشكيل عصابي يتخصص في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بهدف تحقيق الثراء السريع، تحركت قوة امنية ترأسها العقيد عمرو رسلان رئيس مباحث سقارة والقى القبض على 5 متهمين من قرى المرازيق وأبو رجوان وسقارة بمدينة البدرشين.
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