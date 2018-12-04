كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 02:06 مساءً - مد النطق بالحكم في أحداث أبو العزم الإرهابية إلى 22 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقده بوادي النطرون، مد أجل النطق بالحكم على 26 متهما في التهم الموجهة إليهم بتشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن، وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بقناة السويس، لتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر في الخلية المسماة إعلاميا بـ"أحداث أبو العزم الإرهابية"، وذلك لجلسة 22 ديسمبر لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ود.على عمارة.

كانت المحكمة قد استمعت الى مرافعة النيابة التى طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، بينما طالب الدفاع ببراءتهم من التهم المنسوبة اليهم.

وكشفت التحقيقات ارتباط المتهم طارق طه أبو العزم الضابط السابق بالقيادي بتنظيم القاعدة محمد جمال عبده وتأسيس خلية إرهابية، تدعو لتكفير الحاكم وتدعو للخروج عليه ووجوب الجهاد ضد العاملين بالدولة بالقوة والعنف، وتمكنوا من تشكيل خلية بين أفرادها أعضاء من دول أخرى، وخططوا لارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة والحيوية وقام المتهم الأول بإعداد برنامج فكري وعسكري وحركي لتجهيز العناصر الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية واعداد العبوات الناسفة واتخاذهم أسماء حركية وسفرهم الى ليبيا لتدريبهم ثم عودتهم مرة أخرى وبعد تمكنهم من الحصول على الأسلحة المهربة.

وتوصلت التحقيقات الى قيام المتهمين بسام السيد ابراهيم أبو الخير وشقيقه هيثم المقيمان بقرية حوين مركز قطور محافظة الغربية بإجراء تجربة على بعض العبوات الناسفة بإحدى الطرق فتصادف مرور دورية أمنية فقاما بإطلاق الأعيرة النارية عليها وبعدها طالب المتهم الأول طارق أبو العزم من المتهم الثالث عادل الغنام تهريب المتهمين بعد كشف جريمتهما إلى ليبيا خوفا من ضبطهما وخلال سفرهما تم ضبطهما في أحد الأكمنة بمدينة سيوة وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية مختلفة.