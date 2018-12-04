بالفيديو| بعد مؤازرتها لرانيا يوسف.. السعودية حلا نورة تتعرض للهجوم بإعتبارها تدعم العري والإثارة

دافعت الفنانة السعودية حلا نورة عن الفنانة رانيا يوسف بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له بسبب فستانها الذي أطلت به خلال مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، حيث قامت بتصوير مقطع فيديو على صفحتها الشخصية عبر تطبيق"سناب شات"، معبرةً عن عدم رؤيتها بكونه فستان فاضح.

حيث قالت:" إن الفستان غير فاضح، وإنها حاولت الخروج بفكرة جديدة غير تقليدية، كل ماتقصده هو الظهور بالأزياء مثل الأجانب الغرب في مهرجاناتهم مثل:اللايدي جاجا، وكيم كاردشيان".

وأضافت حلا:" يمكن رانيا أرادت أن تكون أول عربية تظهر بهذا اللوك، لماذا تحاسبونها؟ ما تدورن إيش فكرتها".

وأكدت حلا:"لا يحق لأحد أن يحاسبها لأنها سيدة كبيرة في السن ولها حساباتها الخاصة وأرادت فقط أن تكون غير تقليدية في ملابسها، مشيرة إلى أن العرب يحبون الأجانب ولكن إذا قلدتهم فتاة عربية يسبونها".

وقعت حلا في مأزق شديد بعد مؤازرتها لرانيا، حيث تسبَّبت تصريحاتها في غضب رواد السوشيال ميديا الذين انتقدوا رأيها واعتبروا أنها تدعم العري والإثارة.

وهاجمت إحدي السيدات حلا قائلة:"المرأه العربيه مسلمه يا ذكيه لا وجه للمقارنه بين المرأه المسلمه ومن لا دين لها وياليت تعدلين لسانك ودلعك الماصخ الي ماله معنى تعيد وتزيد بكلام فاضي مافيه ترابط".

وسخرت آخري من كلامها قائلةً:"للأسف أصبحنا نعطيكم أكبر من حجمكم اذا كُنتُم قدره في حل مشاكل المجتمع لكن اصبحتم تسوقون اخطاء المجتمع".

وقال آخر:"قولي هاذا لربك اوك قولي عادي ياربي، كاسيات عاريات جهنم وبئس المصير ي قذرات احفظي كلامك لك مو تجاهرين بالمعصيه حسبي الله ونعم الوكيل".

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