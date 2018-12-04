بالفيديو| عمرو دياب يغني لجمهوره "أكبر طموحه اتصور معاه".. ومعلقون: يقصد دينا الشربيني

فاجىء الفنان عمرو دياب جمهوره بتقديم أغنية جديدة، خلال حفله الغنائي الأخير، في مول "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس.

ودندن "دياب" أغنية "أكبر طموحه"، التي تضمنت: "اللي كان أكبر طموحه إني أتصور معاه.. لما كنت بعدي جنبه كان يقوم يقف انتباه.. كان يوصي الناس تشوفني رحت فين وبعمل إيه.. كان بيسأل مين عارفني ويجري يتعرف عليه.. وأما قرب وأما جمعتنا الحياة بعد لما أديته قلبي ونال رضاه.. اكتشفت إن اللي بان غير الحقيقة.. ياما ناس ليها وش تاني مخبياه".

وتفاعل الجمهور ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الأغنية، التي أثارت الجدل هو المقصود بالأغنية، فالبعض رجح أنها لزوجته زينة عاشور، نتيجة توتر العلاقة بينهما حاليا، خاصة أنه غنى "أنت مغرور" لها، وفقًا لحديث مؤلف الأغنية أيمن بهجت قمر.

فيما اعتبره آخرون مؤشر لوجود خلاف مع دينا الشربيني، خاصة أنها لم تظهر معه في الحفل الأخير على غير العادة، كما علق الكثيرون بأنها مجرد أغنية مميزة لعمرو دياب، ولا يقصد بها توجيه أي رسالة.

ويشار إلى أن "دياب" ظهر بإطلالة "سيمي فورمال"، تجمع بين الأبيض والأسود والأخضر، فضلا عن ظهوره بـ"دبلة خطوبة" تجمع بين الفضي والأسود في أصبعه بيديه اليمنى، التي ظهرت بوضوح في الصور المنشورة من الحفل عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك".

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر بها بالدبلة، حيث ارتداها "الهضبة" منذ أيام ضمن فعاليتين مختلفتين بصحبة "دينا"، وأطل في أحداهما بأزياء "سيمي فورمال"، فيما ظهر مرة أخرى بملابس "كاجوال".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت العديد من تسجيلات الإعجاب والتعليقات أبرزها: "أخيرا يا هضبة"، و"أنتو لسه هتتخطبوا"، و"ألف مبروك.. ربنا يتمملكم على خير".

يذكر أن الثنائي لاحقتهما شائعة الزواج منذ أكثر من عام، وسط إنكارهما للأمر في البداية، على الرغم من تكرار ظهورهما العلني في العديد من الفعاليات الفنية.

وكان السيناريست والمؤلف تامر حبيب، أعلن عن تفاصيل فيلم جديد يجمع بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.

وقال "حبيب"، خلال حواره في برنامج its show time المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم، إن الفيلم عبارة عن قصة رومانسية تجمع عمرو دياب ودينا الشربيني، تحكي عن نجم مشهور وفتاة تعيش على البحر وليست من معجبي النجم المشهور، إلى أن يجمعهما القدر بقصة حب.

وأضاف أنه أجّل كتابة الفيلم بسبب وفاة والدته، وأٌجل مرة أخرى بسبب انشغال عمرو دياب بألبومه الجديد، متابعا: "بس الفيلم هيتعمل إنشاء الله خاصة إن عمرو دياب ودينا الشربيني مرحبين بالفكرة جدا".

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