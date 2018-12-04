ريهام سعيد عن رانيا يوسف: "المصور نزل على ركبته وراها عشان يفضحها.. لازم يتحاكم"

عبرت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا" المذاع على شاشة قناة "الحياة"، أمس الإثنين، عن استيائها وغضبها من الانتقادات التي وُجهت للفنانة رانيا يوسف بسبب ظهورها بفستان شفاف أشبه بـ"المايوه" في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

قالت "ريهام": "لا هتكلم هي غلطانة ولا مش غلطانة، ولا هي صح ولا هي غلط، أنا طلعت كتير في برنامج صبايا وقلت في مليون طفل بيموتوا، الدنيا متقلبتش ولا حد شير كلامي زي ما حصل معاها".

واستنكرت الإعلامية، عدم محاسبة الشخصيات التي ظهرت بالمهرجان، قائلة: "ليه منحاسبش واحدة مش عارفين هي ممثلة ولا فنانة ولا راقصة، وبتنشر صورها على مواقع الإنترنت في أوضاع سيئة لا تتناسب مع الذوق، ليه محسبنهاش وقولنا إنها غلطانه".

وتابعت الإعلامية: "أنا هتكلم عن حكاية نشر الفجور، فيه مصور نزل على ركبتيه وراها، وجِه وراء الممثلة ونزل صورها، هذا المصور هو اللي لازم يتحاكم ولا رانيا يوسف؟".

واستكملت "ريهام": "هل المصور كان موجود عشان يغطي فاعليات المهرجان ويصور الممثلات، ولا علشان يتصيَّد لهن الأخطاء ويفضحهن ويصورهن بهذه الطريقة المشينة".

وبلهجة شديدة الانفعال، قالت "ريهام": "المصور لازم يتحاكم، رانيا يوسف ما ادتش ضهرها للمصورين زي ما فيه ناس تانية عملت، هذا المصور نزل على ركبتيه عشان يفضح واحدة، الست دي لو أتوقفت أو اتحاكمت إنت استفدت إية، تصوَّر ست من ضهرها؟".

وأكملت "ريهام": "هناك فنانات يظهرنّ في أفلام كتير من مفيش، ولابسين بكيني وماحدش اتكلم عنهن، الراقصات اللي الناس بتشير لهن حاجات زي الراقصة جوهرة، ويلبسن حاجات رهيبة".

واستطردت "ريهام" متسائلة: "اشمعنى رانيا يوسف؟ المصور لازم يتحاكم، نزل على ركبتيه ولف من وراها، النوعية دي من المصورين لازم يتحكموا".

واختتمت ريهام كلامها قائلةً:" ياريت نكون مجتمع بيتهز علشان حاجة تستاهل، اللي يقلع يقلع واللي يلبس يلبس، تقاليدنا فوق راسي من فوق، ومبادئنا فوق راسي من فوق، لو حد كسرها نعاقبه".

وأثارت الفنانة رانيا يوسف عاصفة من الجدل الشديد بسبب صورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الخميس الماضي، حيث أظهرتها مرتدية فستانا أشبه بـ"المايوه".

ومع تزايد حالات الغضب والانتقاد، أصدرت رانيا يوسف بيانًا تعتذر فيه عن الفستان المثير، وقالت فيه: "احترامًا لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذي ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أود أن أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق...".

وبدورهم، تقدم المحامون عمرو عبدالسلام، وحميدو جميل البرنس، ووحيد الكيلاني، ببلاغ ضد الفنانة رانيا يوسف؛ بسبب فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي، إلا أنهم تنازلوا اليوم عن البلاغ وعن الجنحة المباشرة ضد الفنانة أمام محكمة الجنح التي حُدد لها جلسة 12 يناير المقبل لنظرها، وفق ما أعلنوه في تصريحات صحفية.

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