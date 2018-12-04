أحمد حاتم يكشف سر نظراته الرومانسية لدرة في مهرجان الجونة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري أحمد حاتم، سر نظراته إلى النجمة التونسية "درة" خلال مشاركتهما في فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، التي أثارت الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرحت احتمالية وجود علاقة عاطفية تجمعهما.

وأعرب حاتم في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حضوره حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40 عن رأيه في فعاليات المهرجان هذا العام، وهل هناك اختلاف بين هذه الدورة والدورات السابقة.

وأشار الفنان الشاب إلى أسباب عدم حضوره المهرجان في دوراته السابقة، وسر حرصه على التواجد في هذه الدورة.

وأوضح سبب تواجده في الخارج خلال الفترة الماضية، وموعد طرح فيلمه الجديد "قصة حب"، وحقيقة تواجده في دراما رمضان 2019.