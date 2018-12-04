أحمد فهمي: تجاربي العاطفيّة كثيرة.. وأمير كرارة سبب علاقتي بـ"هنا الزاهد"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استضافتْ الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، مواطنها، الفنان أحمد فهمي، في حلقة الأمس من برنامج تخاريف، وكشف فهمي، خلال الحلقة، أنّ سبب عدم دخوله عالم المسرح، تخوّفه من أنْ يقول نكته، ولا يستطيع إضحاك الجمهور، وأضاف، أنّه قد يغادر المسرح، ويهرب بعيدًا.

وعن طفولته، قال فهمي، إنّه كان يخجل عندما تُلبسه والدته، هو وشقيقه كريم، نفس الملابس، وعلّق أنّ شكلهما كان يظهر "بيئة"، وهو الأمر الذي كان يزعجه.

وأكّد فهمي، أنّه في سنّ الـ 19 هرب خارج البلاد، بسبب كثرة المشاكل، التي كان يعيشها، خصوصًا أنّه شهد وقتها على ورقة طلاق والده ووالدته، وقرّر وقتها أنْ يبدأ رحلة جديدة، بعيدًا عن المشاكل.

وذكر النجم المصري، أنّ تجربته بالغربة، لم تكن سهلة، حيث عمل ببيع الخضار والفواكه، وأضاف، أنّه تعلم كثيرًا من هذه التجربة، وعرف مدى صعوبة أنْ يكون الإنسان مُحتاجًا.

وعن فترة مراهقته، كشف فهمي، أنّه كان متفوقًا في المدرسة، إلّا أنّه لم يكن له علاقة قوية بالفتيات، خصوصًا أنّ شكله لم يكنْ مُلفتًا لزميلاته في المدرسة.

أما فيما يخصّ "العلقة" التي لن ينساها أبدًا، كشف الفنان المصريّ، أنّه في إحدى المرّات، كان يُعاكس جارته، التي كانت ترتدي قميص نوم، وعندما اكتشف والده الأمر، قام بضربه بقسوة بسلك التلفزيون.

وأشار فهمي، إلى أنّ تجاربه في الارتباط كتيرة، 3 خطوبات وزيجتان، وقال، إنّ المشكلة قد تكون منه هو، لأنّ جميع من ارتبط بهنّ، امتلكن شخصيات رائعة.

وعن خطوبته من الفنانة هنا الزاهد، قال فهمي، إنّها العلاقة الوحيدة، التي كانت بالصدفة بحياته، وإنّه هو من اعترف بحبّه للزاهد في البداية، وأضاف، أنّ أوّل لقاء لهما، كان برعاية الفنان أمير كرارة، وتوالتْ بعدها لقاءاتهما، ليتمّ الارتباط بينهما سريعًا.