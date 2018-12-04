غيثة الحمامصي ترتدي فستانًا مِن الذهب خلال مهرجان الفيلم في مراكش

خطفت الفنانة وعارضة الأزياء ومقدمة البرامج المغربية غيثة الحمامصي، الأضواء في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش من خلال إطلالة ذهبية اعتبرت الأبرز في المهرجان، إذ اختارت لقاء جمهورها بلوك مختلف وعصري راقٍ انتقته من أكبر دور الأزياء والإكسسوارات في العالم.

أطلت غيثة الحمامصي على جمهورها بفستان متناسق صمم خصيصا لها، تميز بوجود فتحة بأحد جوانبه ليبرز تناسق جسمها ويظهر أنوثتها، كما زين "بالدونطيل" الفاخر وخيوط الذهب إضافة إلى الأحجار الكريمة من نوع "الطاهتي" التي زادت تنورة الفستان إبهارا ورقيا، وبخاصة أن الفستان تميز بطوله الذي أضفى فخامة أكثر على إطلالة الفنانة الشابة المعروفة باختياراتها المميزة، وتم الاشتغال على هذا الفستان يدويا من دار الأزياء الفرنسية "ماي كوتور" التي تعتمد في تصاميمها على الاحترافية والتقنية العالية، مما مكنها من أن تصبح من بين أهم دور الأزياء العالمية والراعي لمسابقة ملكة جمال فرنسا لعام 2008.

وضعت غيثة على كتفيها شالا زين بالأحجار الكريمة زاد من جاذبيتها وجعلها أكثر تناسقا، حيث قدرت إطلالتها المبهرة بنحو 13 ألف دولار.

اختارت الفنانة غيتة الحمامصي، ارتداء تاج من الذهب بلغ سعره 2500 دولار، عيار 18 قراطا صنع خصيصا لها من طرف واحدة من أهم دور تصميم الإكسسوارات بالعالم وهي دار "روبي" حيث زين بأحجار ''الطاهتي'' الفاخرة التي تم توزيعها على التاج بشكل متناسق ومميز بألوان مختلفة، معتمدة في تصميمه على "أسلوب الباروك" الفاخر والغني بالتفاصيل.