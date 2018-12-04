كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:52 مساءً - أعراض التهاب الجيوب الأنفية.. وكيفية علاجها طبيعياً

يعتبر التهاب الجيوب الأنفية وتضخم اللحمية من المشكلات الشائعة عند الكثيرين وخصوصا في المناطق الجافة وعالية الرطوبة، إلا أنه يمكن التخلص من هذه المعاناة عبر وصفة طبية بسيطة.

والتهاب الجيوب، هو التهاب الجيوب المجاورة للأنف، مما يؤدي إلى أعراض عدة، مثل انسداد الأنف وضعف الشعور بالرائحة والتهاب الحلق والسعال.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

يجب أن توجد اثنتان من العلامات والأعراض الأربعة الأساسية لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن مع تأكيد الإصابة بالتهاب الأنف لتشخيص الحالة على هذه الصفة. وهي:

إفرازات شفافة سميكة من الأنف، أو التصريف أسفل الجزء الخلفي من الحلق (التصريف خلف الأنفي)

انسداد الأنف أو الاحتقان، مما يسبب صعوبة في التنفس من خلال أنفك

الشعور بألم ووجع وتورم في المنطقة الحيطة بالعين، أو الوجنتين، أو الأنف، أو الجبهة

ضعف حاستي الشم والتذوق لدى البالغين، أو السعال لدى الأطفال

قد تتضمن العلامات والأعراض الأخرى الآتي:

ألم الأذن

إيلام في الفك العلوي والأسنان

السعال الذي قد يزداد سوءًا بالليل

التهاب الحلق

رائحة الفم الكريهة (نَتَنُ النفس)

التعب أو التهيج

الغثيان

علاج طبيعي لالتهاب الجيوب الأنفية

ووفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية عن أخصائيين، فإن خل التفاح هو العلاج الطبيعي الذي يعالج تراكم البكتيريا والالتهابات الشديدة في الأنف، والتي تسبب الصداع المستمر والحمى أيضا.

ويحتوي خل التفاح على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وأحماض الماليك، التي يمكن أن تستهدف الانسداد بشكل مباشر.

وحين يؤخذ عن طريق الأنف عبر الرش فإنه يفصل المخاط وينظف المسالك الهوائية ويحارب العدوى.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الأطباء ينصحون بتناول ملعقة أو ملعقتين من خل التفاح كل يوم، لأنه يساهم كذلك في تعزيز نظام المناعة.

وكانت دراسة طبية قد وجدت أن التهاب الجيوب الأنفية المزمن ربما يؤثر على عدد كبير يقدّر بـ25 مليون شخص في الولايات المتحدة، وغالبا ما يكون العلاج بالمضادات الحيوية غير فعال.