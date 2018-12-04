كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:52 مساءً - أمطار وغيوم وبرودة بأنحاء دمياط اليوم
دمياط - محمد حمدي
تشهد مدن وقري دمياط حالة من الطقس غير المستقر ، حيث تعرضت بعض المناطق في دمياط وفارسكور والزرقا وكفرسعد ودمياط الجديدة ورأس البر وشطا ، لأمطار متفرقة مصحوبة بغيوم وبرودة .
ومن جانبها ، قالت هيئة ميناء دمياط في بيان لها ، أن حركة الملاحة داخل الميناء تسير بصورة طبيعية ، ولم تتأثر حركة دخول وخروج السفن بتقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة حاليا .
شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وغيوم وبرودة بأنحاء دمياط اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .