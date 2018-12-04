كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:52 مساءً - أمطار وغيوم وبرودة بأنحاء دمياط اليوم

دمياط - محمد حمدي

تشهد مدن وقري دمياط حالة من الطقس غير المستقر ، حيث تعرضت بعض المناطق في دمياط وفارسكور والزرقا وكفرسعد ودمياط الجديدة ورأس البر وشطا ، لأمطار متفرقة مصحوبة بغيوم وبرودة .

ومن جانبها ، قالت هيئة ميناء دمياط في بيان لها ، أن حركة الملاحة داخل الميناء تسير بصورة طبيعية ، ولم تتأثر حركة دخول وخروج السفن بتقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة حاليا .