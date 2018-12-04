كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:52 مساءً - مباحث التموين تضبط 16 جوال دقيق قبل تهريبه بالوادي الجديد

تمكنت مباحث التموين بالوادي الجديد، بالتنسيق مع مديرية التموين، من ضبط كمية من الدقيق المدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء بمركز الداخلة.

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد بلاغا من إدارة النجدة، يفيد قيام قوة مشتركة من مباحث التموين ومفتشي التموين من ضبط 16 جوال دقيق مدعم بإجمالي 800 كيلو جرام، قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء.

وعلى الفور تم تحريز الدقيق المضبوط، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.