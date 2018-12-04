كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:52 مساءً - ثلاث مشروعات كبرى تنفذها «النقل النهري» الفترة المقبلة

تستعد هيئة النقل النهرى، برئاسة اللواء ياسر جلال، الذي تولى مهام منصبه مساء أمس، لتنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع جهات مختلفة.

وتضمنت تلك المشروعات، (تكريك المجري الملاحي من أسوان إلى الإسكندرية، إنشاء علامات إرشاد للسفن، إنشاء مراسي للوحدات النيلية).

وكشف المهندس علاء سعداوي، خبير النقل الدولي، أن مشروعات النقل النهري المذكورة جميعها تصب في اتجاه زيادة كميات البضائع المنقولة نهريا، وكذلك زيادة حصة نهر النيل من نقل الركاب، بالإضافة إلى إعادة تفعيل دور النهر تجاريا خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق ووسائل المواصلات والنقل البديلة.