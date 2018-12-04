كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:52 مساءً - تنفيذ حكم الإعدام على 5 متهمين بالقتل العمد في المنيا

نفذت مصلحة السجون، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام شنقا في 5 متهمين في قضايا قتل في سجن المنيا شديد الحراسة.

وتم تنفيذ حكم الإعدام في كل من "عمر ع ي"، مقيم بأسيوط، في القضية رقم ٢١٧٦ لسنة ٢٠١١، جنايات ثان أسيوط، المقيدة برقم ٢٧٤ لسنة ٢٠١١ كلي أسيوط، بتهمة القتل العمد، و"عصام ش م"، ومقيم بالغردقة، القضية رقم ٨٢٣ لسنة ٢٠١٠ جنايات مركز قنا، المقيدة برقم ٢٣٦ لسنة ٢٠١٠ كلي قنا، بتهمة القتل العمد، و"أشرف ك م"، مقيم بقنا، في القضية رقم ٨٢٣ لسنة ٢٠١٠ جنايات مركز قنا، المقيدة برقم ٢٣٦ لسنة ٢٠١٠ كلي قنا، بتهمة القتل العمد.

كما تم تنفيذ حكم الإعدام في "عمر ر س"، مقيم بالقاهرة، في القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات عين شمس، المقيدة برقم ١٩ لسنة ٢٠١٥ كلي شرق القاهرة، بتهمة القتل العمد، و"أميمة أ م" مقيمة بأسوان، في القضية رقم ٥٥٢٥ لسنة ٢٠٠٩ جنايات ثان أسوان، المقيدة برقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٠٩ كلي أسوان.

وقبل تنفيذ حكم الإعدام نقلت الجثث لمشرحة مستشفى المنيا العام وقررت نيابة جنوب المنيا الكلية التصريح بالدفن دون مراسم جنائزية.