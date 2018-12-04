كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:52 مساءً - تقرير : توفير الرعاية النفسية للآباء الجدد في إنجلترا

قررت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا توفير الرعاية الصحية النفسية للآباء الذين تمر زوجاتهم بمشكلات صحية خلال فترة الحمل والولادة.

وذكرت الهيئة، في مبادرة وصفتها بالجذرية، أنه سيتم تقديم اختبارات الصحة العقلية للآباء والآباء الجدد إذا كان زوجاتهم يعانين من القلق أو الذهان أو اكتئاب ما بعد الولادة.

وقالت الهيئة، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية على الإنترنت، إنه من المعروف أن النساء الحوامل يعانين من مشكلات الصحة النفسية، لذا فإنه قلما يوجه الاهتمام للآباء، الذين لا ينبغي أن يتركون يعانون في صمت.

وستشمل أوجه الرعاية جلسات العلاج السلوكي للأزواج، والتدخلات الأسرية والمجتمعية في الفترة المحيطة بالولادة، أو غيرها من العلاجات الحوارية.