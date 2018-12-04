بالصور| ولد بنصف قلب فتوفي.. طفلة ترتدي فستانا يحمل صور شقيقها بجنازته

ارتبطت طفلة بريطانية تدعى "هالي ماي"، تبلغ من العمر عامًا و6 أشهر، بشقيقها الصغير "لوكاس"، ولم تمضِ معه سوى ساعتين فقط، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكان وقتًا كافيًا لتشكيل رابطة قوية بينهما، والتقطت أسرتها لهما خلالها الكثير من الصور توثيقًا لتلك اللحظة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأخبر الأطباء عائلة الطفل لوكاس، خلال الشهر الـ5 من الحمل أنه لا يملك سوى نصف قلب فقط، وأن فرصة بقائه على قيد الحياة لا تتعدى 50% فقط، ليقرر الأبوين التمسك بالطفل ومنحه فرصة للحياة.

وبعد ساعة واحدة من ولادته تفاجأ الأطباء بتعرض الطفل لسكتة قلبية، قررت الأسرة تخليد ذكريات الطفلين سويًا، فصنعا فستانا لطفلتهما مغطى بصور شقيقها حتى ترتديه يوم جنازته.

في لافتة تدعو للحزن والألم، ذهبت الطفلة إلى الجنازة، مرتدية الفستان وتحمل صورة شقيقها بين يديها، تشعر بكل فخر لانها تعلم بأن الصور التي تغطي فستانها لشقيقها المتوفي، وذكرت والدتها أن هذا الفستان جعلهم يشعرون أن طفلهم معهم بالرغم من رحيله عن عالمهم ولكن لا يتبقى لهم سوى الساعات القليلة التي قضوها معه.

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