بالصور| أمنية خليل تفاجئ جمهورها بارتداء حجاب أسود في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة أمينة خليل، صورة جديدة لها بإطلالة سوداء، عبر خاصية "إستوري"، على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أمينة بحجاب وعباءة فضفاضة، معلقة باللغة الإنجليزية على إطلالتها، قائلة: "مستمتعة بقضاء رحلة خاصة جدًا على قلبي".

يشار إلى أن أمنية خليل شاركت في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، بإطلالات جذابة.

وأوضحت أمينة خليل، أنها سعيدة للغاية بحضورها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معربة عن فخرها بإقامة هذا المهرجان الكبير في مكان ذات قيمة وعملاق مثل دار الأوبرا المصرية.

وأضافت أمينة، خلال تصريحاتها لفضائية "DMC"، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ40، أنها متحمسة بشكل كبير جدًا لمشاهدة الأفلام التي ستعرض داخل المهرجان.

وتابعت: "بهدي هذا المهرجان لكل واحد شغال في مجال السينما، من أكبر نجم فيكي يا مصر لحد العامل اللي بيساعدنا في تصوير أفلامنا".

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