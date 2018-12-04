بالصور| "كلاكيت تاني مرة".. عمرو دياب يظهر بـ"دبلة الخطوبة" في حفله الأخير

لفت الفنان عمرو دياب الأنظار بإطلالته، خلال حفله الغنائي الأخير في مول "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس.

وظهر "دياب" بإطلالة "سيمي فورمال"، تجمع بين الأبيض والأسود والأخضر، فضلا عن ظهوره بـ"دبلة خطوبة" تجمع بين الفضي والأسود في أصبعه بيديه اليمنى، التي ظهرت بوضوح في الصور المنشورة من الحفل عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر بها بالدبلة، حيث ارتداها "الهضبة" منذ أيام ضمن فعاليتين مختلفتين بصحبة "دينا"، وأطل في أحداهما بأزياء "سيمي فورمال"، فيما ظهر مرة أخرى بملابس "كاجوال".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت العديد من تسجيلات الإعجاب والتعليقات أبرزها: "أخيرا يا هضبة"، و"أنتو لسه هتتخطبوا"، و"ألف مبروك.. ربنا يتمملكم على خير".

يذكر أن الثنائي لاحقتهما شائعة الزواج منذ أكثر من عام، وسط إنكارهما للأمر في البداية، على الرغم من تكرار ظهورهما العلني في العديد من الفعاليات الفنية.

يشار إلى أن السيناريست والمؤلف تامر حبيب، أعلن عن تفاصيل فيلم جديد يجمع بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.

وقال "حبيب"، خلال حواره في برنامج its show time المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم، إن الفيلم عبارة عن قصة رومانسية تجمع عمرو دياب ودينا الشربيني، تحكي عن نجم مشهور وفتاة تعيش على البحر وليست من معجبي النجم المشهور، إلى أن يجمعهما القدر بقصة حب.

وأضاف أنه أجّل كتابة الفيلم بسبب وفاة والدته، وأٌجل مرة أخرى بسبب انشغال عمرو دياب بألبومه الجديد، متابعا: "بس الفيلم هيتعمل إنشاء الله خاصة إن عمرو دياب ودينا الشربيني مرحبين بالفكرة جدا".

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