نجلاء بدر: لن أقبّل زوجي مرّة ثانية في المهرجانات لهذا السّبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّقتْ الفنانة المصرية، نجلاء بدر، على ردود الفعل، بعد تقبيلها لزوجها على السّجّادة الحمراء، في فعاليات مهرجان الجونة السينمائيّ.

كما كشفتْ نجلاء لـ"فوشيا"، على هامش حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائيّ، عن رأيها في تكرار التجربة مرّة أخرى، وعن سبب وجود زوجها بجانبها، في مثل هذه الحفلات.

وتحدّثتْ الفنانة المصرية، عن مهرجان القاهرة السينمائيّ، من حيث التّنظيم والفعّاليّات، والفرق بينه، وبين مهرجان الجونة، مشيرة، إلى الأسباب الحقيقيّة وراء أزمة الإنتاج.

كما تطرّقتْ نجلاء بدر للحديث أيضًا، عن سرّ إطلالتها المتميّزة، والجريئة، في حفل الختام.

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