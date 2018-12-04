ميغان ماركل تفضّلُ ستايل "اللّون الواحد".. هل أجادتْ تنسيقه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كانت وما زالت ميغان ماركل، تلفت الأنظار بإطلالتها، منذ أنْ كانت ممثلة شهيرة، بدورها في مسلسل "Suits" حتى أصبحتْ دوقة ساسكس.

فمنذ انضمامها إلى العائلة البريطانيّة المالكة، شهدنا تطورًا ملحوظًا في ستايلها، واختياراتها لإطلالاتها، التي لم تخلُ أبدًا من الأناقة، والجاذبية، مع إضافة لمسة مميّزة، خاصّة بها، دون تردّد مثل اختيارها إطلالة المونوكروم (اللّون الواحد).

شاهدي كيف نسّقتْ ميغان ذلك الستايل أكثر من مرّة:

البرغندي

عند زيارتها لجمعية Hubb Community Kitchen، لم تتردّد ميغان، في اختيار فستان، ومعطف قصير، باللّون البرغندي، وأكملتْ إطلالتها بجوارب طويلة، وبوت كاحل، باللّون الأسود.

بيج

في تلك الإطلالة، جمعتْ ميغان بين عدّة درجات من البيج، إذْ ارتدتْ فستان بينسل، من تصميم "براندون ماكسويل"، نسّقته مع معطف من "بيربري"، كما اختارتْ حذاء كعب مخمليّ، من "ستيورات ويتزمان"، وذلك أثناء زيارتها نيوزيلندا.

أسود كلاسيكيّ

اختارتْ دوقة ساسكس، إطلالة مونوكروم، باللّون الأسود من أجل زيارتها لمدينة "كارديف"، حيث نسّقتْ معطفًا طويلاً، مع بنطلون سكيني، بالإضافة إلى وشاح، وبوت كاحل مخمليّ، باللّون الأسود، ولكنّها خفّفت من حدّة الأسود، بحقيبة صغيرة، باللّون الزيتي من "ستيلا مكارتني".

كحلي

أثناء حضورها حفل زفاف الأميرة يوجيني، وقع اختيار الدوقة على اللّون الكحليّ، من رأسها حتى أخمص قدميها، حيث ارتدتْ فستانًا، ومعطفًا قصيرًا، ونسّقتْ معهما قبعة أنيقة، وكلتش، وحذاءً مخمليًا باللّون نفسه.

وردي نيود

ظهرتْ ميغان بقصر "باكنغهام" في أوّل مهمّة رسميّة لها، بعد زفافها، بفستان، وقبعة، وحذاءٍ بلون الورديّ النيود، مع كلتش ساتان أغمق بدرجة.

زيتي

اعتمدتْ ميغان إطلالة كاملة باللّون الزيتيّ، من خلال تنورة جلدية، كما جمعتْ بين لمستين من المونوكروم في إطلالة واحدة، إذْ اختارتْ قميصًا، وتنورة، وحقيبة باللّون الزيتيّ، ونسّقتهم مع معطف، وحذاء باللّون البيج.