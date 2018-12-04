الماسك الأنسب لحماية بشرتكِ خلال فصل الشّتاء مع الخبيرة جورجيت ريشا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - .مع حلول فصل الشّتاء، تُعاني معظم النساء، من مشاكل البشرة، وجفافها، وميلها إلى الشّحوب، والتّشقّقات، نظراً لتعرّضها للحرارة المنخفضة.

،وتبحث المرأة خلال الشهور الباردة، عن السّبل الكفيلة بالعناية بالبشرة، واتّباع نظام صحيّ، يجنّبها أثار التّلف، الذي قد يؤثّر سلبًا على جمالها وتألّقتها.

الفيديو المرفق، تعرضُ خلاله خبيرة التجميل، جورجيت ريشا، كيفية حماية البشرة، ومساعدتها على تخطّي تبدّل عوامل الطبيعة.