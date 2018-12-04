هل يرتبط حُبّكِ لمنزلكِ بحالتكِ الصحيّة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صحيح أنّ المثل الشعبيّ الدّارج "الرِجل تدب مكان ما تحب"، هو مثل واقعيّ بشكل كبير، لكنه يبدو صحيحًا كذلك، من الناحية العلميّة، حسبما أظهرتْ أحدث الدّراسات البحثية، التي أكّدتْ، أنّ حُبّ المكان الذي نقيم، أو نعيش فيه، هو أمر حيويّ لصحة جيدة.

وتوصل باحثون من كلية لندن الجامعية، جامعة أدنبره، وجامعة ساسكس لتلك النتيجة، من خلال دراسة أجروها على 11 ألف فردٍ بالغٍ، تزيد أعمارهم على 50 عامًا.

واتّضح من نتائج دراستهم، التي نشروها بمجلة الصحة والأماكن، أنّ أكثر من ثلث الأفراد، غير الرّاضين عن المنطقة التي يعيشون فيها، يعانون من وضع صحيّ متردٍ، مقارنة بأقلّ من ربع الأفراد، الرّاضين عن المنطقة، التي يسكنونها، أو يعيشون فيها.