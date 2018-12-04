فرنسية تصمّم منحوتات دقيقة أصغرُ من سنّ قلم الرّصاص.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلتْ الفنانة الفرنسية، ماري كوهيدون، موقع إنستغرام، بعد ابتكارها قطعا فنية مُذهلة، تُعدّ أصغر من أسنان أقلام الرّصاص.

وبدأتْ ماري، المعروفة على إنستغرام باسم microsculpturefly، رحلتها الفنية منذ أنْ كانت طفلة صغيرة، واستمرّ شغفها في النموّ أكثر في فترة المراهقة، وكانت مفتونة بنوع مميّز من النّحت، وهو النّحت المجهريّ، حيث تُشكّل تحفًا فنيّة، أصغر من أسنان أقلام الرّصاص.

وتستخدم ماري أصابعها، وأدوات دقيقة، مثل الإبر، لنحت أشكال رائعة، مثل طيور دقيقة، بتفاصيل مذهلة.

وبالإضافة لطيورها المذهلة، تصمّم ماري أيضًا، أشجارًا ومنازل صغيرة بحجم 1 ملم، تثبّتها على رأس دبوس.