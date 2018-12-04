كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:10 صباحاً - إبراهيم سعيد يشيد بانتقال عمرو مرعى لصفوف براميدز

عمرو مرعى





وصف إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، انتقال عمرو مرعى لاعب نادى النجم الساحلى التونسى، للعب ضمن صفوف نادى براميدز بأنه سيكون إضافة قوية للفريق. وعلق هيما على انتقال عمرو مرعى لنادى براميدز قائلاً: " كنت أتوقع انضمام اللاعب عمرو مرعي للأهلي أو الزمالك لنقص المهاجمين في صفوفهم لأنهم دون المستوى".

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