كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:10 صباحاً - عبد الفتاح يتمسك بمذكرة الحكام ضد عبد الحفيظ ويعرضها على المجلس

عصام عبد الفتاح





تمسك عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، بضرورة عرض ومناقشة المذكرة التى تقدم بها ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى ومناقشتها خلال اجتماع المجلس اليوم. كان سيد عبد الحفيظ قد انتقد سياسة لجنة الحكام فى تعيينات بعض الحكام لنادى الزمالك وغياب الحكم جهاد جريشة ومحمود البنا عن مباريات القلعة البيضاء. وكشف عبد الفتاح عن أنه ستتم مناقشة تصريحات عبد الحفيظ ضد الحكام فى اجتماع اليوم، مؤكدًا تمسكه بالرد على عبد الحفيظ والحفاظ على حقوق الحكام.

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