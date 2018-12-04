كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:10 صباحاً - الأهلى يختتم استعداداته للجونة ويبحث عن بديل لحسام عاشور

الأهلى

يختتم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مساء اليوم الثلاثاء تدريباته، استعدادًا لمباراة الجونة المقرر لها الثامنة من مساء غدًا، الأربعاء، والمؤجلة من الجولة السابعة للدوري.

ويبحث محمد يوسف المدير الفنى المؤقت للنادى الأهلى عن علاج لأزمة غياب حسام عاشور لاعب وسط الفريق للإصابة حيث يفاضل بين الثنائى أكرم توفيق وهشام محمد لكى يخلف أحدهما عاشور فى الوسط الأحمر أمام الجونة، كما سيتواصل غياب أحمد فتحى لعدم تعافيه من الإصابة الأخيرة.