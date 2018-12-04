كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:10 صباحاً - 8 ديسمبر.. وصول الوفود المشاركة فى بطولتى التضامن الإسلامى والعربية لرفع الأثقال

رفع الأثقال





تصل يوم 8 ديسمبر الجارى الوفود المشاركة فى بطولة التضامن الدولية الخامسة للرجال والسيدات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 لرفع الأثقال والبطولة العربية الخامسة والعشرون للناشئين والحادية والعشرين للناشئات والعاشرة للشباب (رجال – سيدات) والثلاثين للكبار والتى تستضيفها مصر بدءًا من يوم 9 من نفس الشهر بالقاهرة. ويشارك فى البطولتين (28) دولة وهم (الإمارات – الكاميرون – فلسطين – الأردن – قيرغيزستان – أوزبكستان- أوغندا – السعودية – سيراليون – باكستان – روسيا – تركيا – عمان – ليبيا – بنجلاديش – لبنان – الكونغو الديمقراطية – المغرب – أذربيجان – سوريا – العراق – تونس – الجزائر – كوسوفو – تايلاند – مدغشقر).

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