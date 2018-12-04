كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:10 صباحاً - تعرف على أسباب الإصابة بالسمنة وطرق الحد منها

السمنة هي واحدة من الحالات الطبية الأكثر شيوعًا وأكثرها صعوبة من ناحية علاج السمنة والتصدي لها.

يمكن اتباع تقنيات مختلفة من الأنظمة الغذائية، التي تؤدي لفِقدان الوزن والأنسجة الدهنية الزائدة. وقد أظهرت الدراسات أن 20 % فقط من المرضى، قادرين على علاج وإزالة 6 كغم من وزنهم، والحفاظ على الوزن الجديد لمدة عامين.

التعليمات الغذائية للمصابين لعلاج السمنة :

1 - الإكثار من تناول المواد الغذائية غير المصنعة التي تُعطى في النظام الغذائي.

2 - الحد من استهلاك الدهون، السكر والكحول.

3 - تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

الأسباب التي تؤدي إلى السمنة :

1 - التغذية السيئة:

تناول نظام غذائى غير متوازن.عدم تناول الفواكه والخضار.الإكثار من الدهون والسكريات.

2- العائلة:

الأطفال أكثر عرضة للبدانة لتناولهم نفس النظام الغذائى الخاطئ لعائلاتهم .

3- علم الوراثة:

تلعب الجينات دورا فى الجوع وتخزين الدهون.

4- المرض:

الإصابة بمتلازمة برادر- ويلى ومتلازمة كوشينج تؤدى للسمنة.

5- الأدوية:

بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب والسكرى والصرع تسبب السمنة.

6- الحمل:

يسبب زيادة الوزن باستمرار .

7 ـ العمر:

يزيد خطر البدانة لقلة النشاط وانخفاض كتلة العضلات.