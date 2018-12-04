كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:10 صباحاً - تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات







استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء الصباحية بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.19%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44%، و انخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.81%. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.25%.

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