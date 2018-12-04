ّهاني البحيري يضعُ لمسته على إطلالات هؤلاء النّجمات في القاهرة السينمائي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف مصمّم الأزياء المصريّ، هاني البحيري، عن أسماء الفنانات، اللاتي تعاونَ معهنّ، وتألقنَ في فساتين من تصاميمه على السّجّادة الحمراء، في مهرجان القاهرة السينمائيّ الدوليّ، بدورته الـ40.

وأعرب هاني في لقاء خاصّ مع "فوشيا"، على هامش مشاركته في احتفال سفارة دولة الإمارات العربية المتّحدة، بيوم العيد الوطني الـ46 للبلاد، عن سعادته لدخوله المهرجان، ومعه الفنانة رجاء الجداوي، التي تمثّل زمن الفنّ الجميل.

كما أبدى البحيري سعادته، لمساهمته في مبادرة "قد التحدي"، من خلال تصميمه لفستان الطالبة مادونا، من معهد الفنون المسرحية، وهي من ذوي الاحتياجت الخاصّة، مُشيرًا، إلى أنّ أوّل عرض أزياء قدّمه، كان لصالح جمعية خيرية بعنوان "الحق في الحياة".

وأوضح المصمّم المصريّ المعروف، حقيقة زيادة وزن الفنانة ليلى علوي، الأمر الذي تناولته العديد من وسائل التواصل الاجتماعيّ مؤخرًا.