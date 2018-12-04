ريم البارودي تشتمُ أحد متابعيها.. فما علاقة أحمد سعد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارتْ النجمة المصرية، ريم البارودي، جدلاً عبر صفحتها الخاصّة على إنستغرام، بعد نشرها مجموعة من الصّور، ظهرتْ فيها مُرتدية "تيشيرت" أبيض، بحمالة، كشف عن منطقة الصّدر.

ونشبتْ مشاجرة كلامية، بين الفنانة المصرية، وأحد متابعيها، عقب تعليقه عليها قائلاً: "ليه دايمًا بحس إن صورك كلها بتنزليها عشان تغيظي بيها طليقك"، في إشارة إلى الفنان أحمد سعد.

وانفعلتْ عليه البارودي قائلة: "معلش تفكيرك مريض.. تعرف من فين وليه وعشان إيه.. ربنا يشفيك ويشفي كل واحد قاعد فاضي ويحكم على غيره.. كل واحد يخليه في نفسه وبلاش أحكام على الفاضي".

وعرض متابع آخر على الفنانة المصرية، الزّواج، قائلاً: "تتجوزيني"، وأجابته بالرفض قائلة: "لأ.. وربنا يديك اللي أحسن مني".

وكانت البارودي، قد أعلنتْ في وقت سابق، عن زواج أحمد سعد، من الممثلة سمية الخشاب سرًا، الأمر الذي نفاه كلّ منهما، ثم عادتْ لتفجّر مفاجأة، بأنّها كانت زوجة المطرب الشّاب، وليست فقط خطيبته، ولكنّ الزّواج لم يستمرْ سوى أشهر قليلة.

يُذكر، أنّ الفنانة ريم البارودي، شاركت هذا العام في بطولة مسلسل "30 ليلة وليلة"، مع المطرب سعد الصغير، وسامح حسين، والمسلسل من إخراج، إبرام نشأت.