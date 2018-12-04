أهم عروض أزياء أخر شهور الموضة لموسم "صيف - ربيع" 2019

نظرًا لأن أشهر الموضة تسدل ستائرها خلال أيام، فقد حان الوقت لإعادة النظر في أهم أحداث الموضة لهذا الموسم، من خلال عروض الأزياء في أربع مدن مختلفة وعبر مئات البرامج لأشهر دور الأزياء العالمية.

جمعت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، كل ما تحتاجين إلى معرفته حول عروض الموضة في نيويورك ولندن وميلان وباريس، ونستعرض أهمها في التقرير التالي:

- التنوع في ازدياد

غالبَا ما يتم انتقاد صناعة الأزياء لعدم وجود تنوع على منصة عرض الأزياء بين العارضات، حيث تظهر النماذج ذات الجسد النحيف، وهو ما يعتبر بمثابة استعراض للتجانس الجسدي والعنصري.

وأظهر عدد من مصممي الأزياء هذا الموسم، أن التغيير هو متطلب هام من متطلبات هذه الصناعة في العصر الجاري، ففي نيويورك ، عرضت كلوديا لي مجموعة من الفنانين الأسيويين للمرة الأولى، في حين قدمت النجمة العالمية ريهانا عرضَا مُميزَا لعلامتها التجارية الخاصة بالملابس الداخلية، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، والذي قدمت يه تشكيلة مميزة من النساء من جميع الأشكال والأحجام والأعراق، بما في ذلك عارضة لأزياء سليك وودز الحامل.

وعلى نحو مشابه في لندن، كان ضمن عرض أزياء أليس بريملي، نساء من جميع الأعمار ، بما في ذلك والدتها، بينما في ميلان دعت دولتشي آند غابانا، آشلي غراهام وإيفا هيرزيغوفا وإيزابيلا روسيليني وكارلا بروني إلى منصة عرض الازياء.

استمر التنوع في عروض ""Versace و ""L’Oreal أيضًا.

- جماهير الموضة ينتقدون المصمم هيدي سليمان

أثارت مجموعة المصمم الشهير هيدي سليمان، لأول مرة لدار أزياء "سيلين"، غضب جماهير الموضة الذين وصفوها بأنها "نرجسية" و "نغمة صماء" و "كبيرة بالنسبة للنساء".

وصُدم أتباع المدير الإبداعي السابق للعلامة التجارية، فيبي فيلو، عندما رأوا أن سليمان قد أخذ طريقًا مغايرًا لتصاميم أسلافه البسيطة ببصمته المميزة، في حين تنتقده بسبب تكرار تصاميمه التي ابتكرها في دار أزياء سان لوران، واعترض البعض الآخر على طاقم العرض الذي كانت تهيمن عليه عارضات الأزياء النحيفة البيضاء.

- الطبعات الهزلية

قدمت بالينسياغا في ربيع / صيف عام 2019، عرضًا يركز على تأثير التكنولوجيا على المجتمع، من خلال مجموعة من الأزياء المطبوعة بنصوص هزلية تشبه التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم العرض مجموعته الختامية تتميز بطبعات بشعار بالينسياغا المعاد تخيله في عشرات من خطوط مايكروسوفت وورد المختلفة ، بما في ذلك "Comic Sans"،

الحياة على الشاطئ في عرض ازياء شانيل

في اليوم الأخير من أسبوع الموضة في باريس ، لم يكن هذا الموسم تقليديًا أبدًا، ففي حين أن السنوات السابقة شهدت تحول المصممين إلى عروض أزياء أكثر غرابة واختلافًا خاصة من ناحية الديكور بداية من غابة ساحرة إلى محطة فضائية، إلا أن كارل لاغرفيلد اتجه ناحية الشاطئ، الذي شمل المحيط مع الأمواج اللطيفة والسماء الزرقاء الرائعة، ورجال الإنقاذ، خلال عرض أزياء دار شانيل في باريس.

وأشار صوت طيور النورس إلى بداية العرض، وظهرت عارضات الأزياء بملابس السباحة وارتدت الأحذية الشاطئية، وقبعات الشمس والحقائب الخاصة بالشاطئ