بخطوات بسيطة.. تخلصي من تشقق الكعبين منزليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق: تشقق الكعبين من المشاكل التي تنتشر في الشتاء، ولا تقتصر مضاعفاتها على المظهر الجمالي غير الجيد، ولكنها تسبب الألم الشديد وعدم القدرة على الوقوف أو المشي لفترات طويلة. هناك خطوات سهلة وبسيطة من الممكن اتباعها في المنزل لعلاج مشكلة تشقق الكعبين والحصول على مظهر جيد وصحة جيدة للقدمين. لمتابعة باقي الموضوع تابع موقع "كونسلتو":

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