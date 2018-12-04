كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 09:53 صباحاً - عاجل .. تصريح خطير لروحانى بخصوص نفط الخليج !!

هدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول، بأنه لن يكون في وسع أي بلد تصدير النفط في الخليج، ما لم تتمكن طهران من ذلك.

وقال روحاني في خطاب أذيع على الهواء في التليفزيوني الإيراني الرسمي، ونقلته وكالة "رويترز"، إن الولايات المتحدة يجب أن تعرف أنه ما لم تتمكن إيران من تصدير النفط، فلن يتمكن أي بلد من تصدير النفط من الخليج.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا عزمهم خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، في محاولة لكبح البرنامج الصاروخي الإيراني المزعوم، ونفوذها الإقليمي بحسب قولهم.

واستأنفت الولايات المتحدة العقوبات على قطاعات النفط والشحن والبنوك الإيرانية في أوائل نوفمبر، بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق هذا العام من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وأعلنت الولايات المتحدة آنذاك أنها ستمنح إعفاءات مؤقتة لثماني دول، من بينها تركيا، بما يسمح لها بمواصلة استيراد بعض النفط الإيراني.

لكن مصدر مطلع قال إن مشتريات تركيا من النفط الخام الإيراني هبطت إلى الصفر في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يرجع إلى انخفاض عدد الصفقات الموقعة في الأسابيع التي سبقت إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.

وبحسب "رويترز"، أفادت بيانات قدمها المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه بأن شركة توبراش التركية، المشتري الرئيسي للخام في البلاد، لم تشتر أي نفط إيراني في شهر نوفمبر، بعدما استوردت نحو 129 ألف برميل يوميا من الجمهورية الإسلامية في أكتوبر/تشرين الأول.