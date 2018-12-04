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شاهد. لقطات توضح اصابة طفلة في الثالثه من عمرها بالسرطان

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كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 09:53 صباحاً - شاهد. لقطات توضح اصابة طفلة في الثالثه من عمرها بالسرطان


شاهد. لقطات توضح اصابة طفلة في الثالثه من عمرها بالسرطان



كشفت صورة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات فقط إصابتها بمرض السرطان، بالرغم من التقاط تلك الصورة وهى نائمة فى سريرها.

كان والد الطفلة ديف فليتشر البالغ من العمر 39 عامًا، يلتقط صورة لطفولة ابنته إيزي في ملعب بوو رسيستير لتغفو في الأرجوحة، ليشعر بالصدمة بعدما تبين أن هذه الغفوة، كانت نتيجة إصابتها بسرطان الدم.

وبعد تشخيص المرض، بدأت الطفلة ايزي رحلة العلاج وخضعت إلى 570 جرعة من العلاج الكيميائي القاسي للقضاء على السرطان.


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