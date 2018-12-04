كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 09:53 صباحاً - الأمير خالد بن سلمان يكشف عن قاتل رفيق الحريري

أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير السعودية في واشنطن، أمس (الاثنين)، أن النظام الإيراني يحاول خادع العالم بادعاء البراءة من جرائمه، مشدداً على أن “المملكة لن تسمح بظهور حزب الله آخر في جزيرة العرب”.

وقال الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات: “يستمر النظام الإيراني بمحاولة خداع العالم بخطابه المزدوج الذي يدعي البراءة من جرائمه، هذه أمثلة على ما فعله منذ توليه السلطة: قام بقتل وتهجير الملايين من الشعب السوري، ودعم الطائفية في العراق لتمزيق وحدته، واقتحم السفارات داخل أرضه، وقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري”.