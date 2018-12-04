عاجل .. حكومة ماكرون ترضح لمطالب المتظاهرين

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 09:53 صباحاً - عاجل .. حكومة ماكرون ترضخ لمطالب المتظاهرين







أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، أنه سيعلن عن تعليق الزيادة الضريبة على الوقود، في مؤشر على رضوخ الحكومة لمطالب أصحاب "السترات الصفراء" الذين اجتاحت احتجاجاتهم كل البلاد.

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