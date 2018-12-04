اجل: السعودية تفاجئ الجميع وتقدم هدية ينتظرها كل اليمنيين .. شاهد "صورة

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 09:53 صباحاً - عاجل: السعودية تفاجئ الجميع وتقدم هدية ينتظرها كل اليمنيين .. شاهد "صورة

وصلت إلى ميناء عدن، مساء أمس الاثنين ، الدفعة الثانية من منحة النفط السعودية لدعم كهرباء المحافظة والبالغة 65 طناً ضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وقال وزير الكهرباء محمد العناني، إن وصول الدفعة الثانية من المشتقات النفطية سيسهم في مواصلة التحسن الذي يلمسه المواطن في مختلف مديريات عدن في جانب الكهرباء.. معبراً عن تقدير الحكومة للدعم السعودي المستمر لتنمية وإعمار اليمن.

من جانبه أكد محافظ عدن أحمد سالم ربيع، أن الدفعة الثانية من المنحة السعودية ستواصل تحسين استقرار الكهرباء منذ تم استلام منحة المشتقات النفطية من السعودية.

بدوره أوضح ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مجيب حميد، أن البرنامج حريص على استمرار التيار الكهربائي في المحافظات المحررة.