كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 09:53 صباحاً - استهلاك الشعب البريطاني مضادات الاكتئاب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ذكرت دراسة جديدة أن استهلاك مضادات الاكتئاب بين البريطانيين زاد فى أعقاب تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست" فى عام 2016، وقد تكون هذه الزيادة ناجمة عن عدم اليقين ببعض الأشخاص بعد التصويت غير المتوقع لصالح مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، وفقا للباحثين.

وكشفت الدراسة أن حجم تداول مضادات الاكتئاب زاد بعد تصويت الخروج بنسبة 13.4%، مقارنة بالفئات الأخرى من الأدوية، ولاحظت الدارسة وجود علاقة بين التصويت وكمية مضادات الاكتئاب المعطاة، دون إثبات السبب والنتيجة.

وقال الباحثون إن دراستنا ركزت على حدث لم يكن متوقعا، مما أدى إلى صدمة فورية، من منظور أكثر عمومية، وتظهر هذه الورقة أن الصدمات على المستوى القومى يمكن أن تؤثر على الصحة، وأن عدم اليقين بشأن الآثار المستقبلية وتوقعاتها يمكن أن يكون له تأثير على الصحة على المدى القصير، وشددوا على ضرورة تعزيز السياسات الداعمة للصحة العقلية فى فترات عدم اليقين.