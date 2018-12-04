كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 09:53 صباحاً - رانيا يوسف تعتذر لجمهورها : "أنا بنتكوا ومكنش قصدي سامحوني"







كتبت : انجي بيومي وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة لمهاجميها بسبب الفستان الفاضح، في مهرجان القاهرة السينمائى، قائلة: «الدنيا دوارة». وقالت خلال لقائها ببرنامج «الحكاية» تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية «إم بى سى مصر» إنها ممثلة ويجب أن ترتدى ملابس معتدلة، موضحة: «أقول للجمهور أنا ست طول عمرى في النور ومفيش حاجة أخفيها، ولو في حاجة صدرت منى بدون قصد سامحوني، وأنا مكنش قصدى، وأنا بنى أدمية، وفى الأخر أنا بنتكوا.. وهاخد بالى بعد كده وانا بختار لبسى، وهجرب الفستان قبل مشاركتى في أي مهرجان، وهخلى بالى من البطانة».

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