السُّعوديّة حلا نورة تتعرّض للهجوم بعد دفاعها عن رانيا يوسف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارتْ الفنانة السعودية، حلا نورة، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، بسبب تعليقها على فستان الفنانة المصرية، رانيا يوسف، الجريء، الذي ظهرتْ به في ختام مهرجان القاهرة السينمائيّ، إذْ انضمّتْ لجبهة المدافعين عنها، وقالت، إنّ الإطلالة غير فاضحة، وإنّها حاولت فقط، تقليد نجمات الغرب في المهرجانات.

وأضافت حلا، في فيديو، عبر صفحتها بتطبيق سناب شات، أنّ الكثير من نجمات الغرب يرتدين هذه الفستاين، مثل كيم كارداشيان، وليدي جاجا، وكايلي مينوغ، وغيرهن.

وأوضحتْ، أنّ رانيا يوسف أرادتْ أنْ تكون أوّل عربية تظهر بهذا "اللوك"، وأنّ اختيار الملابس بالنهاية حريّة شخصيّة.

ورفضتْ الممثلة السعودية، محاسبة انتقاد رانيا يوسف، لأنّها امرأة كبيرة في السنّ، ولها حساباتها الخاصّة، وأرادتْ فقط، أنْ تكون غير تقليدية في ملابسها، مشيرة، إلى أنّ العرب يحبّون الأجانب، ولكن إذا قلدتهم فتاة عربية يسبّونها.

وشنّ نشطاء مواقع التواصل، هجومًا حادًا على حلا نورة، وانتقدوا رأيها، واعتبروا أنّها تدعم العريّ والإثارة.

وهاجمتْ إحدى الناشطات الممثلة السعودية، قائلة: "المرأة العربية مسلمة يا ذكية لا وجه للمقارنة بين المرأة المسلمة ومن لا دين لها ويا ليت تعدلين لسانك ودلعك الماصخ اللي ماله معنى تعيد وتزيد بكلام فاضي مافيه ترابط".

وسخرتْ ناشطة أخرى، من تصريحات حلا نورة، قائلة: "لا ما شاء الله لبسها ساتر جدًا جدًا لعما شو هاد قال ما اشوف لبسها جريء".

واعتذرتْ الفنانة المصرية، رانيا يوسف، عن فستانها الجريء، الذي ظهرتْ به في ختام مهرجان القاهرة، في عدّة تصريحات تلفزيونية، وأكّدتْ، أنّها لم تكن تقصد إثارة غضب المجتمع المصريّ، وأنّ هناك مشكلة حدثتْ بـ"بطانة" الفستان، أدّتْ إلى أنْ تظهر بهذا الشكل، إلى جانب تصويرها بشكل غير جيّد من الخلف، من جانب المصوّرين الصحفيين بالمهرجان.