إيمان العاصي تثيرُ البلبلة بسبب وشمها.. وابنتها نسخة مُصغّرة عنها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارتْ الفنانة المصرية، إيمان العاصي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بسبب صورة حديثة لها، برفقة ابنتها الوحيدة "ريتاج"، ظهر فيها "تاتو" على ذراعها، رأى بعض النُّشطاء، أنّه رمزٌ لإحدى المنظّمات، التي لا تتبع الفكر الدينيّ.

ونشرتْ العاصي عبر حسابها في إنستغرام، صورة جمعتها بابنتها، حيث أطلّتْ الفنانة بتيشيرت أصفر اللّون بدون أكمام، نسّقته مع بنطلون جينز أسود. أما ابنتها، فظهرتْ خلفها بوقفة عفويّة.

وكانت العاصي قد فكّتْ طلاسم هذا الوشم، منذ عدّة أسابيع، وشرحتْ معناه، قائلة: "هو عبارة عن اسم ابنتي الوحيدة ريتاج، ومكون من مثلث.. وأنا من مواليد برج العذراء، وكل برج من الأبراج له رمز، والعذراء يرمز للأرض بمحتوياتها بهذا المثلث الذي أرسمه على ذراعي، فالموضوع أبسط مما يتخيله الناس، خاصة أن هناك من اتهموني بالماسونية، بعدما شاهدوا صورة المثلث".

وتوحّدتْ آراء باقي متابعي إيمان العاصي، على وجه الشّبه الكبير، بينها وبين ابنتها الوحيدة "ريتاج"، حيث أكّدوا، أنّها نسخة عن والدتها.

جدير بالذكر، أنّ الفنانة المصرية إيمان العاصي، ذات الـ 33 عامًا، كانت قد شاركتْ في موسم الأعمال الدراميّة رمضان الماضي، ببطولة مسلسل "أبو عمر المصري"، بالاشتراك مع الفنان أحمد عز، ومسلسل "قانون عمر"، مع الفنان حمادة هلال.